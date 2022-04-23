Германия

Для мюнхенської команди це 32 чемпіонський титул в історії клубу.

Мюнхенська Баварія у матчі 31 туру німецької Бундесліги обіграла дортмундську Боруссію з рахунком 3:1.

Завдяки цій перемозі команда Юліана Нагельсманна достроково стала чемпіоном за три тури до кінця чемпіонату. Їхня перевага над "джмелями" зросла до 12 очок.

Таким чином, Баварія виграла чемпіонат вдесяте поспіль — загалом на рахунку клубу 32 чемпіонські титули.

Також Баварія встановила новий рекорд серед клубів топ-5 ліг Європи. Мюнхенський клуб перевершив досягнення Ювентуса за кількістю титулів поспіль у чемпіонаті — "стара синьйора" брала чемпіонство у Серії А дев'ять разів поспіль.