Германия

Нова угода з німецьким нападником буде розрахована до літа 2025 року.

Нападник Баварії Томас Мюллер найближчим часом підпише новий контракт із мюнхенським клубом. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, переговори, що розпочалися на початку квітня, близькі до свого завершення.

Також зазначається, що нова угода буде розрахована до літа 2025 року, тоді як нинішній договір – до літа 2023 року. На рік німець заробляє близько 20 мільйонів євро.

Цього сезону Мюллер провів 42 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 23 асисти.