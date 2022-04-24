Германия

Директор Баварії висловився щодо здобутого чемпіонства командою.

Спортивний директор мюнхенскої Баварії Хасан Саліхаміджич висловився щодо чергового чемпіонства команди.

Функціонер вважає, що клубу дуже пощастило, що вони змогли запросити Юліана Нагельсманна.

"Я щасливий, що ми змогли завоювати цей титул. Для нас це перший титул в епоху Нагельсманна і ми дуже щасливі, що змогли його одного разу запросити до нас.

Я вважаю, що він — найкращий тренер світу. Йому всього 34 роки, він ще навчається, а ми навчаємся поруч із ним", — розповів боснієць для Sky90.

Раніше щодо титулу висловився сам німецький наставник Баварії.