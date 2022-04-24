Германия

Наставник мюнхенського клубу поділився своїми емоціями після завоювання чемпіонства.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман прокоментував перемогу своєї команди над Боруссією Д (3:1), яка принесла мюнхенцям десяте чемпіонство поспіль.

"Думаю, ми добре зіграли з Боруссією та заслужено стали чемпіонами. Я дуже щасливий. Гравці Баварії показали, що готові до чемпіонства. Якби не обіграли Борусію, то ця непотрібна невдача давила б на нас. Ми просто прагнули внести ясність.

Рік для нас видався не надто простим, тому я радий, що ми увінчали цей сезон чемпіонством", — наводить слова Нагельсмана FCBInside.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Боруссія Д.