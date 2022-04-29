Германия

Наставник Баварії висловився щодо свого підопічного.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн висловився щодо форварду команди Роберта Левандовські, контракт якого закінчується через рік.

Спеціаліст висловив надію, що угода буде продовжена, а також порівнян поляка із Ерлінгом Холандом.

"Завжди треба мати запасний план. Ми не є виключенням, особливо в контексті Левандовські. Звісно, я хотів би продовжити контракт із Леві.

Холандо? Це зовсім різні футболісти, Роберт відрізняється від Ерлінга", — цітує Нагельсманна Фабріціо Романо.

Раніше ситуацію прокоментував Хасан Саліхаміджич.