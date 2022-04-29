Наставник Баварії висловився щодо свого підопічного.
юліан нагельсманн, getty images
29 апреля 2022, 18:30
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн висловився щодо форварду команди Роберта Левандовські, контракт якого закінчується через рік.
Спеціаліст висловив надію, що угода буде продовжена, а також порівнян поляка із Ерлінгом Холандом.
"Завжди треба мати запасний план. Ми не є виключенням, особливо в контексті Левандовські. Звісно, я хотів би продовжити контракт із Леві.
Холандо? Це зовсім різні футболісти, Роберт відрізняється від Ерлінга", — цітує Нагельсманна Фабріціо Романо.
Раніше ситуацію прокоментував Хасан Саліхаміджич.