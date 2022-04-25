Хасан Саліхаміджич розповів про ситуацію з нападником Робертом Левандовським.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
25 апреля 2022, 11:36
Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував майбутнє нападаючого Роберта Левандовського.
"Ми хочемо зберегти його. Ми дуже поважаємо Левандовського. У нас є найкращий нападник у світі, і ми цим пишаємося.
Навіть попри те, що не було ще конкретних переговорів, ситуація абсолютно спокійна. Я не бачу причин для хвилювань", - наводить слова Саліхаміджича Sky Sports Germany.
Раніше Левандовські говорив, що зустріч із клубом відбудеться найближчим часом.