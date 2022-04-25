Германия

Хасан Саліхаміджич розповів про ситуацію з нападником Робертом Левандовським.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував майбутнє нападаючого Роберта Левандовського.

"Ми хочемо зберегти його. Ми дуже поважаємо Левандовського. У нас є найкращий нападник у світі, і ми цим пишаємося.

Навіть попри те, що не було ще конкретних переговорів, ситуація абсолютно спокійна. Я не бачу причин для хвилювань", - наводить слова Саліхаміджича Sky Sports Germany.

Раніше Левандовські говорив, що зустріч із клубом відбудеться найближчим часом.