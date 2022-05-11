Германия

Керівництво клубу стурбоване ситуацією.

Головний тренер Баварії та спортивний директор клубу Хасан Саліхаміджич не можуть знайти спільну мову щодо трансферної політики клубу.

Керівництво мюнхенців дуже стурбовано ситуацією, оскількі вважає, що повторюється ситуація між боснійцем та Хансі Фліком, який в підсумку залишив клуб, повідомляє Sportbild.

Достовірно невідомо, чи переросла ця напруга у відкритий конфлікт. Тим не менш, одна зі сторін може залишити клуб.

Відзначимо, що Саліхаміджич раніше висловився щодо молодого фахівця.