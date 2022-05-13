Украина

Для хавбека Дніпра-1 це був дебютний гол у складі національної команди.

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок прокоментував перемогу над менхенгладбахською Боруссією (2:1) у товариському матчі, у якому він відзначився дебютним голом у складі національної команди.

"Цією грою та перемогою ми показали, що відбувається у нашій країні – війна, цей жах. Добре, що люди навіть на дві години відволіклися і мали змогу насолодитися футболом.

Я дуже радий, що вдалося забити, але ще більше радий, що команда виграла. У будь-якому разі ми постійно думаємо з Україною. Щодня читаємо новини та знаємо, що відбувається", - наводить слова Піхальонка ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що збірна України повернулася до тренувального табору у Словенії.