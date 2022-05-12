ЧМ-2022. Отбор

Захисник німецького клубу прокоментував товариську зустріч проти збірної України.

Менхенгладбахська Боруссія напередодні в домашньому товариському матчі поступилася збірній України (1:2), для якої звітна зустріч стала першою в 2022 році.

Боруссія М — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, захисник "жеребців" Ніко Елведі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Звичайно, це була особлива гра для вболівальників, яка ще й вийшла видовищною. Я думаю, що сьогодні ввечері ми змогли подати хороший сигнал проти війни в Україні.

Звичайно, ви знаєте, що зараз відбувається в Україні. Я радий, що цією грою ми змогли хоч якось допомогти українським вболівальникам відволіктися.

Для клубу і для всіх нас це було справою честі", — заявив швейцарський виконавець.

У останньому турі поточного розіграшу німецької Бундесліги Боруссія М зіграє домашній матч проти Гоффенгайма.