ЧМ-2022. Отбор
Захисник німецького клубу прокоментував товариську зустріч проти збірної України.
Ніко Елведі, Getty Images
12 травня 2022, 10:00
Менхенгладбахська Боруссія напередодні в домашньому товариському матчі поступилася збірній України (1:2), для якої звітна зустріч стала першою в 2022 році.
Боруссія М — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри, захисник "жеребців" Ніко Елведі розповів про власні враження від побаченого на полі.
"Звичайно, це була особлива гра для вболівальників, яка ще й вийшла видовищною. Я думаю, що сьогодні ввечері ми змогли подати хороший сигнал проти війни в Україні.
Звичайно, ви знаєте, що зараз відбувається в Україні. Я радий, що цією грою ми змогли хоч якось допомогти українським вболівальникам відволіктися.
Для клубу і для всіх нас це було справою честі", — заявив швейцарський виконавець.
У останньому турі поточного розіграшу німецької Бундесліги Боруссія М зіграє домашній матч проти Гоффенгайма.