Германия

Функціонер мюнхенського клубу розповів про власне ставлення до будування клубу.

На тлі останніх подій у стані мюнхенської Баварії, спортивний директор "Рекордмайстера" Олівер Канн був вимушений дати коментар стосовно власного бачення стану справ у клубі.

"Баварія не є і не стане проміжним клубом для розвитку футболістів перед трансферами в інші команди. Ми все ще є великою силою. Є багато гравців, які хочуть грати за нас. На відміну від цього, клуб для розвитку змушений час від часу продавати гравців. Але це не про нас.

Ми хочемо зберегти наших найкращих гравців якомога довше. Ось чому ми продовжили цей сезон із Кімміхом, Горецькою, Команом і Мюллером. Джамаль Мусіала також є важливим для нашого майбутнього.

Для мене дуже важливим є характер, менталітет, здатність перемагати за будь-яких умов — це все є вирішальним фактором. Гравці мають боротися за перемогу в кожній грі. Але не для кожного це є досяжним.

Нам потрібні гравці, які знають, що означає наявність емблеми Баварії на грудях. Знайти таких гравців стає дедалі важчим. Нам не потрібні гравці, які бачать клуб як платформу для подальшого стрибку, щоб провести короткий час, а потім піти", — заявив німецький функціонер.