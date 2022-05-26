Германия

Чеський нападник продовжуватиме виступати за "фармацевтів".

Байєр продовжив контракт із нападником Патріком Шиком, повідомляє офіційний сайт леверкузенського клубу.

Нова угода з чеським форвардом розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт був дійсним до літа 2025 року.

У поточному сезоні Бундесліги Патрік Шік провів за Баєр 25 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює 26-річного чеха у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Шик — перший з часів Кісслінга форвард Байєра, який забив 20 голів за сезон.