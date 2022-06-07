Лига наций

Кейн урятував Англію від поразки Німеччині

Команда Гарета Саутгейта була надзвичайно близько від другої поспіль поразки на старті Ліги націй.

Німеччина — Англія, Getty Images

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Німеччина — Англія 1:1

Голи: Гофманн, 50 — Кейн, 88 (пен.)



Німеччина: Ноєр — Шлоттербек, Рюдігер, Клостерманн — Гофманн (Гнабрі, 65), Гюндоган (Сане, 83), Кімміх, Раум — Мюллер (Горецка 76), Мусіала (Вернер, 65) — Гаверц.



Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Магвайр, Стоунз, Вокер — Філліпс (Беллінгем, 14), Маунт (Гріліш, 72), Райс — Сака (Бовен, 80), Кейн, Стерлінг.



Попередження: Шлоттербек.