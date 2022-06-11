Германия

Футболіст заперечує звинувачення.

Німецька поліція заарештувала захисника Штутгарта Атакана Каразора за підозрою у зґвалтуванні.

25-річний футболіст заперечує звинувачення, повідомляє офіційний сайт клубу, але не розголошує причини арешту.

Однак у пресі раніше була інформація, що двоє людей зґвалтували 18-річну дівчину на Ібіці, а один із них футболіст Бундесліги.

Стверджується, що жертва звернулася до лікарні, а потім пішла до поліції.

Нагадаємо, що півзахисника Дженоа звинуватили у згвалтуванні.