Футболіст заперечує звинувачення.
Атакан Каразор, getty images
11 червня 2022, 23:23
Німецька поліція заарештувала захисника Штутгарта Атакана Каразора за підозрою у зґвалтуванні.
25-річний футболіст заперечує звинувачення, повідомляє офіційний сайт клубу, але не розголошує причини арешту.
Однак у пресі раніше була інформація, що двоє людей зґвалтували 18-річну дівчину на Ібіці, а один із них футболіст Бундесліги.
Стверджується, що жертва звернулася до лікарні, а потім пішла до поліції.
Нагадаємо, що півзахисника Дженоа звинуватили у згвалтуванні.