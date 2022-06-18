Германия

Берлінська команда матиме опцію викупу 23-річного футболіста.

Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Баєра Ханнесом Леннартом Гріллем.

Орендна угода з 23-річним німцем розрахована до кінця наступного сезону. Берлінці мають опцію викупу німецького голкіпера.

"Я з нетерпінням чекаю переходу в Уніон. Для мене це не просто означає грати за особливий клуб. Це також постійне вдосконалення, швидка інтеграція в команду та внесення свого внеску до успішного сезону", — сказав Грілл.

Першу частину минулого сезону Грілл провів в оренді за Бранне у чемпіонаті Норвегії, де провів 13 матчів, у яких пропустив 20 м'ячів.