Берлінська команда матиме опцію викупу 23-річного футболіста.
ФК Уніон
18 червня 2022, 17:59
Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Баєра Ханнесом Леннартом Гріллем.
Орендна угода з 23-річним німцем розрахована до кінця наступного сезону. Берлінці мають опцію викупу німецького голкіпера.
"Я з нетерпінням чекаю переходу в Уніон. Для мене це не просто означає грати за особливий клуб. Це також постійне вдосконалення, швидка інтеграція в команду та внесення свого внеску до успішного сезону", — сказав Грілл.
Першу частину минулого сезону Грілл провів в оренді за Бранне у чемпіонаті Норвегії, де провів 13 матчів, у яких пропустив 20 м'ячів.