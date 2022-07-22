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До вашої уваги найкращі моменти спаринга.

Європейські команди продовжують підготовку до старту нового сезону. У черговому контрольному матчі зустрілися німецький Лейпциг та англійський Ліверпуль.

Перемога з розгромним рахунком дісталася підопічнім Юргена Клоппа, які забили п'ять м'ячів у ворота "биків".

Головним героєм був новачок "червоних" Дарвін Нуньєс, який оформив покер, а ще один м'яч забив Мохамед Салах.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг — Ліверпуль 0:5

Голи: Салах, 8, Нуньєс, 48 (пен.), 51, 68, 90.