"Городяни" продовжують працювати над посиленням складу.
Йошко Гвардіол, getty images
02 серпня 2022, 22:29
Манчестер Сіті хоче підписати нового виконавця до центру оборони у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Bild, "містяни" зробили величезну пропозицію, 80 мільйонів євро, щодо захисника РБ Лейпцига Йошка Гвардіолу.
Проте німецький клуб вирішив відповісти відмовою, не бажаючи розлучатися із хорватським футболістом.
Минулого сезону Гвардіол зіграв 45 матчів, забивши два голи та три гольові передачі.
Нагадаємо, що раніше головний тренер Челсі Томас Тухель дзвонив Гвардіолу, щоб отримати його в Челсі.