Німеччина

Керівництво "биків" невдоволене результатами тренера.

Головного тренера Лейпцига Доменіко Тедеско можуть звільнити з посади вже наприкінці цього тижня, повідомляє Bild.

Керівництво Лейпцига незадоволене результатами, які демонструє команда за 36-річного наставника цього сезону. Нагадаємо, Лейпциг програв у Суперкубку Німеччини Баварії та набрав 2 очки у 3 матчах Бундесліги.

Доля Тедеско вирішиться після матчу з Вольфсбургом, який пройде 27 серпня у рамках 4 туру Бундесліги.

Додамо, що Тедеско було призначено на посаду головного тренера Лейпцига наприкінці минулого року.