Керівництво "биків" невдоволене результатами тренера.
Доменіко Тедеско
22 серпня 2022, 22:56
Головного тренера Лейпцига Доменіко Тедеско можуть звільнити з посади вже наприкінці цього тижня, повідомляє Bild.
Керівництво Лейпцига незадоволене результатами, які демонструє команда за 36-річного наставника цього сезону. Нагадаємо, Лейпциг програв у Суперкубку Німеччини Баварії та набрав 2 очки у 3 матчах Бундесліги.
Доля Тедеско вирішиться після матчу з Вольфсбургом, який пройде 27 серпня у рамках 4 туру Бундесліги.
Додамо, що Тедеско було призначено на посаду головного тренера Лейпцига наприкінці минулого року.