Німеччина

Пара нових нападників італійському клубу навряд чи потрібна.

Італійська Салернітана в поточній літній трансферній кампанії поставила собі за мету знайти гідного виконавця на позицію центрального нападника, проте до заключного дня кампанії переходів підійшла лише з одним придбанням на цю позицію у вигляді Федеріко Бонаццолі.

Українські вболівальники можуть пишатись від того факту, що наш співгромадянин, форвард дніпровського Дніпра-1 Артем Довбик, потрапив до поля зону "морських коників", однак його можливий перехід наразі перебуває на між зриву.

Усе через те, що СК довго вагався стосовно остаточної вартості свого виконавця, тож Салернітана провела більш успішні паралельні перемовини з берлінською Гертою стосовно її нападника Кшиштофа Пьонтека, який минулий сезон провів у оренді в складі Фіорентини, а ще раніше грав за Мілан, тож добре відомий в Серії A.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, це буде річна орендна угода з опцією можливого викупу.

27-річний польський виконавець у складі Герти та Фіорентини за минулий рік провів 28 матчів, забивши сім голів та віддавши один гольовий пас.