Німеччина

Чинний контракт французького футболіста розрахований до літа 2024 року.

Захисник Баварії Лукас Ернандес може отримати новий контракт від мюнхенського клубу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво клубу вже розпочало переговорний процес із 26-річним французом про нову угоду.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Ернандес провів вісім поєдинків, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.