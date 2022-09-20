Німеччина

Герберт Хайнер поділився своїми думками після невдалого старту сезону.

Президент Баварії Герберт Хайнер прокоментував невдалий старт мюнхенського клубу у новому сезоні німецької Бундесліги.

"Чотири матчі у Бундеслізі без перемог — це, звичайно, не те, що уявляли собі наші вболівальники і всі ми перед стартом сезону.

Ми бачимо безліч гольових моментів, які наша команда створює у кожному матчі, але вони нині не відображаються на наших результатах. Ми повністю впевнені в Юліані Нагельсманні та всій нашій команді.

Після міжнародної перерви ми знову атакуватимемо, як це завжди робить Баварія. Сезон тільки розпочався, і ми знаємо, що у нас є потенціал для досягнення більших цілей", — наводить слова Хайнера ТZ.

Після семи турів Баварія набрала 12 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги.