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На кону путівка на Євро 2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчів проти Словаччини у плей-оф відбору до Євро-2023.

"У першу чергу, команда Словаччини дуже сильна як команда. І її характер. Ті результати, які вони виривали, кажуть про те, що там дуже добрий колектив. І характер на дуже високому рівні. Команда буде битися до кінця і налаштована. Ми розуміємо, що не буде легко. Шанси будуть 50 на 50 у будь-якому разі. Це стратегія з двох матчів і у будь-якому разі все буде вирішуватися у матчі в Польщі.

Я б виділив також і наш колектив – хлопці дуже дружні, мені це імпонує, що вони заряджені єдиною ідеєю. Вони дуже хочуть потрапити на європейський мундіаль, налаштовні дуже серйозно. Перше, що вони чекають – матчів, які почнуться", — сказав Ротань в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Матчі проти Словаччини відбудуться 23 і 27 вересня. Раніше Руслан Ротань оголосив список гравців, які пройдуть підготовку та будуть залучені у матчах.

Пряму онлайн-трансляцію сьогоднішнього поєдинку дивіться на Football.ua. Початок — о 19:00.