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Руслан Ротань — про поєдинки відбору на Євро 2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань висловився перед матчем проти Словаччини у плей-оф відбору до Євро-2023. Коуч наголосив, що підтримка вболівальників має найважливіший фактор.

"Розраховуємо на наших вболівальників. Ми тому й обирали Польщу, бо розуміли, що зараз дуже багато наших громадян, які знаходяться в Польщі, й розраховуємо на їхню підтримку. Але я б не акцентував на цьому увагу: думаю, у будь-якому разі ситуація така, що найважливіше те, що матч буде. Навіть те, що він пройде у Польщі, ми маємо дякувати ЗСУ, нашим воїнам, за те, що матчі відбуваються. Ми від себе будемо прагнути на нашому фронті показувати змістовну гру та результат", — сказав Ротань в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Матчі проти Словаччини відбудуться 23 і 27 вересня. Раніше Руслан Ротань оголосив список гравців, які пройдуть підготовку та будуть залучені у матчах.

Пряму онлайн-трансляцію сьогоднішнього поєдинку дивіться на Football.ua. Початок — о 19:00.