Німеччина

Норвежець має шанс пограти в Бундеслізі.

Голкіпер Ер'ян Нюланд найближчим часом підпише контракт з Лейпцигом, стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Угода між норвежцем та клубом з Бундесліги буде розрахована до червня 2023 року з опцією продовження ще на рік.

Відзначимо, що останнім клубом Нюланда був Редінг, який виступає в Чемпіоншипі. Також Ер'ян грав за Борнмут, Астон Віллу, Інгольштадт, Мольде та Хедд.

Нагадаємо, Петер Гулачі отримав серйозну травму коліна на 10-й хвилині матчу Ліги чемпіонів УЄФА проти Селтіка (3:1). У капітана команди розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Повідомляється, що воротар вибув на тривалий термін.