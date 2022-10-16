Німеччина

Команда Юліана Нагельсманна вийшла на друге місце у турнірній таблиці Бундесліги.

Мюнхенська Баварія у матчі десятого туру німецької Бундесліги впевнено розгромила Фрайбург із рахунком 5:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині, коли результативним ударом відзначився Гнабрі. Через двадцять хвилин господарі подвоїли перевагу зусиллями Шупо-Мотінга.

Потім на 53 хвилині команда Юліана Нагельсманна забила третій м'яч завдяки голу Сане, а за три хвилини відзначився Мане. Остаточну крапку в матчі поставив Забітцер, який вийшов на заміну, на 80 хвилині зустрічі.

Після десяти турів Баварія набрала 19 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Бундесліги з відставанням від Уніона у чотири бали. У Фрайбурга 18 балів та третя позиція.

Баварія - Фрайбург 5:0

Голы: Гнабрі, 13, Шупо-Мотінг, 33, Сане, 53, Мане, 56, Забітцер, 80.

Баварія: Ульрайх — Девіс, де Лігт (Павар, 76), Упамекано, Мазрауї (Станішич, 79) — Горецка (Забітцер, 76), Кімміх — Мане, Сане (Тель, 76), Гнабрі — Шупо-Мотінг (Мусіала, 66).

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Лінгарт, Гінтер, Сільділлія — Хьофлер (Кейтель, 64), Еггештайн — Гріфо (Вайсхаупт, 56), Доан (Хелер, 76), Шаде (У Ен, 56) — Грегорич (Петерсон, 56).

Попередження: Грегорич, Сільділлія.