Німеччина

Гельзенкірхенці посилилися переможцем чемпіонату Європи.

Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Тімоте Колодзейчаком.

Угода з 31-річним французом розрахована до кінця сезону-2022/23. У складі команди він виступатиме під 15 номером.

Останні два сезони Колодзейчак виступав у складі Сент-Етьєна, але влітку залишив клуб на правах вільного агента.

Минулого сезону Тімоті провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Шальке звільнив головного тренера після поразки у національному кубку.