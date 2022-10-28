Амін Гуїрі переміг конкурентів та став найкращим гравцем туру в Лізі Європи.
ФЕНЕРБАХЧЕ — РЕНН, ФК ФЕНЕРБАХЧЕ
28 жовтня 2022, 16:59
Учора, 27 жовтня, відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня.
Кандидати на нагороду:
- півзахисник АЕКа Омрі Альтман – дубль у ворота київського Динамо (3:3);
- нападник Ренна Амін Гуїрі — дубль та асист у матчі проти Фенербахче (3:3);
- форвард ПСВ Люк де Йонг — гол та результативна передача у зустрічі проти Арсеналу (2:0);
- хавбек Реал Сосьєдада Роберт Наварро — гол та асист у поєдинку з Омонією (2:0).
Найкращим визнано Аміна Гуїрі з Ренна. Нагадаємо, що французький клуб грає в одній групі з Динамо.
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