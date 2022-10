Учора, 27 жовтня, відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня.

Кандидати на нагороду:

- півзахисник АЕКа Омрі Альтман – дубль у ворота київського Динамо (3:3);

- нападник Ренна Амін Гуїрі — дубль та асист у матчі проти Фенербахче (3:3);

- форвард ПСВ Люк де Йонг — гол та результативна передача у зустрічі проти Арсеналу (2:0);

- хавбек Реал Сосьєдада Роберт Наварро — гол та асист у поєдинку з Омонією (2:0).

Найкращим визнано Аміна Гуїрі з Ренна. Нагадаємо, що французький клуб грає в одній групі з Динамо.

Two goals and an assist 👏 Amine Gouiri wins Player of the Week! 🏅@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/obs0rvcrad