Ліга конференцій

Визначено найкращий гол туру.

УЄФА оголосив переможця в номінації "найкращий гол 5-го туру Ліги конференцій". Нагадаємо, серед претендентів були:

- півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок – переможний гол у матчі проти Аполлона (1:0);

- нападник РФШ Кевін Фрізенбіхлер – м'яч у ворота Гартса (1:2);

- вінгер Базеля Анді Діуф — гол у ворота Жальгіріса (2:2);

- хавбек Андерлехта Ярі Версхарен — забитий м'яч у матчі проти Стяуа (2:2).

Найкращим визнано гол Анді Діуфа, другий — вистріл Кевіна Фрізенбіхлера, на третій сходинці м'яч Ярі Версхарена, а четверте місце дісталося нашому Олександру Піхальонку.