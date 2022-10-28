Визначено найкращий гол туру.
ОЛЕКСАНДР ПІХАЛЬОНОК, СК ДНІПРО-1
28 жовтня 2022, 16:45
УЄФА оголосив переможця в номінації "найкращий гол 5-го туру Ліги конференцій". Нагадаємо, серед претендентів були:
- півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок – переможний гол у матчі проти Аполлона (1:0);
- нападник РФШ Кевін Фрізенбіхлер – м'яч у ворота Гартса (1:2);
- вінгер Базеля Анді Діуф — гол у ворота Жальгіріса (2:2);
- хавбек Андерлехта Ярі Версхарен — забитий м'яч у матчі проти Стяуа (2:2).
Найкращим визнано гол Анді Діуфа, другий — вистріл Кевіна Фрізенбіхлера, на третій сходинці м'яч Ярі Версхарена, а четверте місце дісталося нашому Олександру Піхальонку.