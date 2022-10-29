Німеччина

Іспанський фахівець хоче тренувати мадридський Реал.

Шальке намагався призначити на посаду головного тренера іспанського фахівця Рауля. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, німецький клуб надсилав запит у стан "вершкових", щоб обговорити можливість призначення Рауля, але сам іспанець вирішив відмовити гельзенкірхенцям.

Зазначається, що Рауль у майбутньому має намір стати головним тренером основної команди Реала, а зараз займається молодіжним колективом.

Нагадаємо, Рауль завершував свою ігрову кар'єру в Європі у складі Шальке, після чого грав у Катарі та США.

Раніше повідомлялось, що Шальке призначив нового головного тренера, яким став Томас Райс.