Іспанський фахівець хоче тренувати мадридський Реал.
Рауль, Getty Images
29 жовтня 2022, 14:40
Шальке намагався призначити на посаду головного тренера іспанського фахівця Рауля. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, німецький клуб надсилав запит у стан "вершкових", щоб обговорити можливість призначення Рауля, але сам іспанець вирішив відмовити гельзенкірхенцям.
Зазначається, що Рауль у майбутньому має намір стати головним тренером основної команди Реала, а зараз займається молодіжним колективом.
Нагадаємо, Рауль завершував свою ігрову кар'єру в Європі у складі Шальке, після чого грав у Катарі та США.
Раніше повідомлялось, що Шальке призначив нового головного тренера, яким став Томас Райс.