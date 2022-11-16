Німеччина

Мюнхенці делегували на мундіаль 17 гравців своєї команди.

Мюнхенська Баварія стала найкращим клубом світу за кількістю футболістів, які вирушили на майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Від німецької команди на мундіаль вирушило 17 гравців.

Друге місце посіли Манчестер Сіті та Барселона – по 16 футболістів. До топ-5 також увійшли катарський Аль-Садд (15), Манчестер Юнайтед (14) та мадридський Реал (13).

Також зазначимо, що серед чемпіонатів найбільше представництво англійської Прем'єр-ліги — 136 футболістів. За нею йдуть Ла Ліга (83), Бундесліга (76), Серія А (68) та Ліга 1 (54).