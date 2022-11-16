Німеччина

Німецький клуб має намір висвітлювати виключно матчі за участю свого гравця Маї Йосіди.

За кілька днів у Катарі розпочнеться чемпіонат світу – факт, який змушує багатьох уболівальників недовірливо хитати головами. Шальке 04 має чітку позицію: можливість Катару проводити найбільшу спортивну подію у світі у 2010 році залишається історичною помилкою в історії футболу.

Шальке не висвітлюватиме події майбутнього чемпіонату світу 2022 року в Катарі, окрім матчів за участю Маї Йосіди.

"Те, що соціальні стандарти, особливо щодо прав людини, не відіграли жодної ролі у процесі вибору країни-господарки ЧС-2022, гірко і незрозуміло для футболу, який має об'єднувати людей та суспільства. Це суперечить суті місії Шальке.

Тому Шальке-04 вирішив у короткій та фактологічній формі висвітлювати ігри виключно Маї Йосіди. Клуб бажає Маї великих спортивних успіхів та турніру без травм. Також клуб бажає збірній Німеччини успішного турніру зі спортивної точки зору та водночас звертаються до національної команди з проханням використати доступну їм рекламу під час турніру.

Клуб хотів би використати вільний від Бундесліги час, щоб присвятити всі свої канали та платформи темам, які клуб вважає більш гідними підтримки, ніж чемпіонат світу.

Багато тем, незважаючи на те, що вони завжди рухалися всередині компанії, поки що отримали лише невеликий розголос цього сезону — всі ці теми, проекти та заходи тепер отримають ту увагу, на яку вони заслуговують найближчими тижнями.

Ми солідарні з людьми, які перебувають у пригніченому становищі в Катарі, і сподіваємося, що наша позиція, якої дотримуються й інші клуби, команди та організації, покращить їхнє майбутнє, тому що люди важливіші за чемпіонат світу", — йдеться у заяві німецького клубу.

Раніше Football.ua запропонував матеріал про готовність країни до великого форуму.