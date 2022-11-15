Нападник ПСЖ та збірної Франції оцінюється у 160 мільйонів євро.
Кіліан Мбаппе
15 листопада 2022, 18:39
Авторитетний портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих футболістів, які візьмуть участь у чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.
Очікувано список очолив нападник ПСЖ та збірної Франції Кілліан Мбаппе, який оцінюється у 160 мільйонів євро.
Друге місце у вінгера Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора — 120 млн євро, а трійку найкращих замикає хавбек Манчестер Сіті та збірної Англії Філ Фоден — 110 млн євро.
Топ-10 найдорожчих гравців ЧС-2022:
1. Кіліан Мбаппе (збірна Франції) — €160 млн;
2. Вінісіус Жуніор (збірна Бразилії) — €120 млн;
3. Філ Фоден (збірна Англії) — € 110 млн;
4. Джамал Мусіала (збірна Німеччини) — € 100 млн;
5. Педрі (збірна Іспанії) — € 100 млн;
6. Джуд Беллінгем (збірна Англії) — € 100 млн;
7. Федеріко Вальверде (збірна Уругваю) — € 100 млн;
8. Гаррі Кейн (збірна Англії) — € 90 млн;
9. Букайо Сака (збірна Англії) — € 90 млн;
10. Гаві (збірна Іспанії) — €90 млн.
Раніше Football.ua склав список із топ-10 футболістів, які пропустять світову першість через травми.