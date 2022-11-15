ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник ПСЖ та збірної Франції оцінюється у 160 мільйонів євро.

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих футболістів, які візьмуть участь у чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Очікувано список очолив нападник ПСЖ та збірної Франції Кілліан Мбаппе, який оцінюється у 160 мільйонів євро.

Друге місце у вінгера Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора — 120 млн євро, а трійку найкращих замикає хавбек Манчестер Сіті та збірної Англії Філ Фоден — 110 млн євро.

Топ-10 найдорожчих гравців ЧС-2022:

1. Кіліан Мбаппе (збірна Франції) — €160 млн;

2. Вінісіус Жуніор (збірна Бразилії) — €120 млн;

3. Філ Фоден (збірна Англії) — € 110 млн;

4. Джамал Мусіала (збірна Німеччини) — € 100 млн;

5. Педрі (збірна Іспанії) — € 100 млн;

6. Джуд Беллінгем (збірна Англії) — € 100 млн;

7. Федеріко Вальверде (збірна Уругваю) — € 100 млн;

8. Гаррі Кейн (збірна Англії) — € 90 млн;

9. Букайо Сака (збірна Англії) — € 90 млн;

10. Гаві (збірна Іспанії) — €90 млн.

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