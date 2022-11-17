ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар тренера збірної Бельгії перед стартом мундіалю.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес висловився про перспективи своєї команди на прийдешньому чемпіонаті світу.

"Бельгія вже чотири роки тримає перше місце у рейтингу ФІФА. І це за населення країни всього 11 мільйонів людей.

Покоління оцінюється не лише за наявністю чи відсутністю трофеїв. Стабільність та самовіддача наших гравців були дуже важливими, щоб забезпечити спадщину на найближчі 20-30 років. Це є фундаментальна річ.

Це покоління заслуговує на титул, і ми їдемо за ним до Катару. Але їхня спадщина вже незаперечна, з трофеєм чи без неї", – сказав головний тренер збірної Бельгії.

Раніше стала відома заявка збірної Бельгії на чемпіонат світу-2022.