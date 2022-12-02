Кріштіану натякає, що Португалія має намір виграти чемпіонат світу.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
02 грудня 2022, 20:46
Лідер і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підбив підсумки групового етапу чемпіонату світу та висловив надію, що попереду слід очікувати багато цікавого.
"Перших двох цілей досягнуто: плей-оф і перемога в групі. Але попереду ще багато цікавого! Уперед, Португалія" – написав Кріштіану у твіттері.
Нагадаємо, від групи Н у плей-оф раунд 1/8 фіналу прямують збірні Португалії та Південної Кореї, які посіли перше та друге місце. Третій Уругвай, четверта — Гана.