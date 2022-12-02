ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кріштіану натякає, що Португалія має намір виграти чемпіонат світу.

Лідер і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підбив підсумки групового етапу чемпіонату світу та висловив надію, що попереду слід очікувати багато цікавого.

"Перших двох цілей досягнуто: плей-оф і перемога в групі. Але попереду ще багато цікавого! Уперед, Португалія" – написав Кріштіану у твіттері.

Primeiros dois objectivos alcançados: apuramento e liderança no nosso grupo. Mas há ainda muito mais pela frente! Vamos Portugal!🇵🇹❤️ pic.twitter.com/8cUV7ti3x1 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2022

Нагадаємо, від групи Н у плей-оф раунд 1/8 фіналу прямують збірні Португалії та Південної Кореї, які посіли перше та друге місце. Третій Уругвай, четверта — Гана.