ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець очікує зустрічі з американською збірною.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал прокоментував потрапляння на США у суперники в 1/8 фіналу ЧС-2022 та відзначив прогрес команди-суперника.

"США — досить сильний суперник. Він вирізняється, адже має у складі фізично сильних гравців. Кожному супернику проти них складно. Це видно за наслідками. Тому ми зробимо все можливе щоб перемогти.

Думаю, що збірна США добре розвивається останні роки. Це щось типово американське, коли прогрес іде швидко. Мені подобається вектор, який вони обрали.

Багато футболістів із їхнього складу виступають у європейських топ-клубах. Завдяки цьому вони досягають результату. Можливо, не всі в США чекали на це, але коли дивишся на їхню гру, стає зрозуміло, на що вони здатні.

Я очікував, що США вийде у плей-офф, коли подивився їхній перший матч. З нетерпінням чекаю, коли відбудеться наш матч", — сказав ван Гаал.

Матч між Нідерландами та США пройде 2 грудня о 17:00 за київським часом на Халіфа Інтернешнел Стедіум у Досі.