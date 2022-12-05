Німеччина

Фахівець вже тренував німецький клуб.

Німець Бруно Лаббадіа став головним тренером Штутгарта. Про це повідомляється на офіційному сайті "швабів".

56-річний фахівець поставив підпис під угодою, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Він змінив Міхаеля Віммера, який з жовтня тимчасово виконував обов'язки головного тренера.

Бруно Лаббадіа тренував Штутгарт з 2010 по 2013 рік. Відзначимо, що наразі у таблиці Бундесліги Штутгарт посідає 16 місце, набравши 14 очок.