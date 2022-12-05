ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До 2018 року хорвати лише раз виходили з групи мундіалей.

Збірна Хорватії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Японію та пройшла до чвертьфіналу турніру.

Для команди Златко Далича це другий поспіль чвертьфінал чемпіонату світу.

Зазначимо, що для хорватів це лише сьомий мундіаль і ще цікавіше той факт, що "клітчасті" лише раз виходили з групи до 2018 року. Це сталося 1998 року, коли Хорватія посіла третє місце.

Нагадаємо, у чвертьфіналі ЧС-2022 у Катарі Хорватія зіграє проти переможця пари Бразилія – Південна Корея. Їхня гра відбудеться сьогодні, 5 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.