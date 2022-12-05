Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якому зіграють Бразилія та Корея.
Неймар, getty images
05 грудня 2022, 20:16
Збірна Бразилії в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі зіграє проти збірної Південної Кореї.
Зі стартових хвилин в складі бразильців з'явиться Неймар.
Бразилія: Аліссон — Мілітао, Тьяго Сілва, Маркіньйос, Даніло — Пакета, Каземіро, Неймар — Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус.
Запасні: Вевертон, Едерсон, Даніель Алвес, Фабіньо, Гімараеш, Антоні, Родріго, Евертон, Фред, Бремер, Педро, Мартінеллі.
Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже, Кім Ен Гвон, Кім Джин Су — Лі Дже Сон, Чон У Йон, Хван Ін Бом, Хван Хі Чхан — Чо Гю Сун, Сон Хин Мін.
Запасні: Сон Бом Гін, Чо Хьон У, Юн Джон Гю, Хон Чхоль, Квон Кьон Вон, Кім Тхе Ван, Чо Ю Мін, Чон У Йон, Пайк Син Хо, Чхан Хун Квон, Сон Чжун Хо, Чун Ву Юн, Лі Кан Ін, На Сан Хо, Сон Мін Кю, Хван Й Джо.
Матч Бразилія — Південна Корея розпочнеться о 21:00. Слідкуйте за подіями зустрічі в нашій текстовій онлайн-трансляції.