ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Неймар зіграє з перших хвилин проти Південної Кореї

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якому зіграють Бразилія та Корея.

Неймар, getty images