Цього сезону француз на полі не з'являвся.
Буна Сарр, twitter.com/iMiaSanMia
09 грудня 2022, 17:55
Захисник мюнхенської Баварії Буна Сарр повернувся до тренувань після тривалого відновлення після травми. Про це повідомляє Bayern & Germany.
За інформацією джерела, 30-річний сенегалець розпочав індивідуальні тренування, вперше після травми.
Нагадаємо, Сарр травмував ліве коліно у середині вересня. У поточній кампанії він не з'являвся на полі. До цього він відновлювався після травми підколінного сухожилля.
Після 15 турів Баварія набрала 34 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги, випереджаючи Фрайбург на чотири бали.