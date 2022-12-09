Німеччина

Цього сезону француз на полі не з'являвся.

Захисник мюнхенської Баварії Буна Сарр повернувся до тренувань після тривалого відновлення після травми. Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, 30-річний сенегалець розпочав індивідуальні тренування, вперше після травми.

Нагадаємо, Сарр травмував ліве коліно у середині вересня. У поточній кампанії він не з'являвся на полі. До цього він відновлювався після травми підколінного сухожилля.

Після 15 турів Баварія набрала 34 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги, випереджаючи Фрайбург на чотири бали.