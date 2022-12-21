Майбутнє 37-річного португальця, як і раніше, невизначене.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ. GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 18:10
Генеральний директор Айнтрахта Аксель Хелльманн розповів про те, що його клубу пропонували підписати контракт з нападником Кріштіану Роналду в літнє трансферне вікно.
"Роналду пропонували навіть нам. У мене таке почуття, що його пропонували всім клубам, які виступають у Лізі чемпіонів", — наводить слова Хелльманна Sport 1 з посиланням на DAZN.
Нагадаємо, зараз 37-річний португалець перебуває у статусі вільного агента, після того, як залишив МЮ під час чемпіонату світу в Катарі.
Раніше повідомлялося про те, що саудівський Аль-Наср нібито став єдиним клубом, який запропонував контракт Роналду.