Німеччина

Сенегальський вінгер може встигнути відновитися до матчів із ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Вінгер Баварії Садіо Мане розпочав заключний етап реабілітації у процесі відновлення після травми, через яку він пропустив ЧС-2022. Про це повідомляє Bayern&Germany з посиланням на L'Equipe.

За інформацією джерела, 30-річний сенегалець може повернутися до тренувань на початку лютого.

Якщо відновлення пройде за планом, він має шанс встигнути набрати форму до матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Нагадаємо, матчі між Баварією та ПСЖ відбудуться 14 лютого та 3 березня.

У поточному сезоні Мане провів 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав чотири результативні передачі.