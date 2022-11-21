ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонси на матчі чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 за 21 листопада між собою зіграють: Англія та Іран, Сенегал намагатиметься нав'язати боротьбу Нідерландам, а США та Уельс спробують виявити переможця у матчі рівних команд.

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До речі, з прогнозами від GG.bet на майбутні матчі ви можете ознайомитись за цим посиланням.

АНГЛІЯ — ІРАН

21 листопада, 15:00

Лідер групи B в особі Англії починає свій шлях на турнірі. Суперник для цього цілком вдалий – збірна Ірану, яка є аутсайдером квартету. Але тут цікаво не це. Участь Ірану на чемпіонаті світу викликають величезні питання. Не секрет, що Іран співпрацює з росією, постачаючи їм дрони-камікадзе, а також у майбутньому, можливо, почне постачати ракети дальністю 300-700 км, щоб бомбити Україну.

Детальний анонс: Англія — Іран

Як така команда може бути серед так званих "цивілізованих країн" — викликає одні питання. Цікавою реакцією була б уболівальників збірної Англії. Звичайно, "спорт поза політикою" (ні), але свист із трибун щодо іранців був би виправданий, хоч у цьому випадку, можливо, не треба плутати владу та народ. Підкреслимо: саме у цьому випадку.

Також чекаємо на гольові подвиги Гаррі Кейна вже з першого матчу. Хто, як не повинен забивати найбільше в англійців?

До речі, Football.ua, як і GG.bet, вірить у збірну Англії та її перемогу!

прогноз 2:0

СЕНЕГАЛ — НІДЕРЛАНДИ

21 листопада, 18:00

Щоб потрапити на чемпіонат світу в Катарі, Сенегал зумів обіграти Єгипет із Мохамедом Салахом. Можна сказати, Мане виявився крутішим за свого колишнього одноклубника по Ліверпулю. І ось тепер дуже прикро, що сенегалець пропустить ЧС-2022 через травму.

Детальний анонс: Сенегал — Нідерланди

Лідер, найкращий бомбардир своєї збірної, легенда та надія Сенегалу, але чемпіонат світу буде без Мане. На жаль. Навіть шамани не змогли допомогти, хоч не дуже й сильно вірилося в такий результат.

Тепер Сенегал зіштовхнеться із суворою реальністю: на надприродні сили сподіватися не варто, а лише на себе. Ну і більше ініціативи у свої ноги має взяти Ісмаїла Сарр, який набрав відмінну форму і чудово виступає за Вотфорд, що правда, у Чемпіоншипі.

прогноз 1:2

США — УЕЛЬС

21 листопада, 21:00

Головною зіркою збірної Уельсу є Гарет Бейл. Звісно, ​​що 33-річного футболіста необхідно берегти. Особливо, коли він має хобі — гольф. Так, навіть граючи в гольф, можна отримати травму, особливо це стосується спини. А знаючи травматичність Бейла...

Детальний анонс: США — Уельс

Головний тренер збірної Уельсу Роб Пейдж за кілька тижнів до старту чемпіонату світу заборонив Бейлу грати у гольф. Зважаючи на все, ексгравець Реалу особливо не сперечався з цим рішенням, бо у ЗМІ не було витоків щодо невдоволення валійця.

Все вірно. Жодного гольфу. Ми приїдемо працювати

"Раніше Гарет, Кіффер Мур чи Аарон Ремзі могли підійти до мене та запитати, що заплановано на черговий день, чи будуть збори. Я казав їм: Ні, ніяких зборів, якщо хочете пройти дев'ять лунок, то вперед.

У Катарі часу буде замало. Матчі – кожні чотири дні".

Що ж, Бейлу потрібно буде відмовитися від свого хобі на кілька тижнів. Але воно і на краще. Напевно.

Нагадаємо, що пристрасть Бейла до гольфу часто заважало йому, наприклад, у мадридському Реалі. Складалося враження, що валійцю вже більше подобається гольф, ніж сам футбол.