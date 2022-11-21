ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич африканської збірної прокоментував прийдешній початок виступів на чемпіонаті світу

Збірна Сенегалу стартуватиме на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти національної команди Нідерландів на полі стадіону Ель-Тумама в місті Доха.

Сенегал — Нідерланди. Напередодні

Головний тренер "Левів Теранги" Алью Сіссе напередодні звітного протистояння розповів журналістам про вплив відсутності провідного нападника чинних володарів Кубку африканських націй Садіо Мане в складі національної команди, що було спричинено травмою.

"Особисто я, перш за все, відчуваю сум від цього факту. Звичайно, ми не приховуємо важливості Садіо для нашої команди та країни загалом. Для Сенегалу він — надзвичайно важливий гравець. Переважна більшість тренерів будують свої команди навколо окремого найкращого гравця, або групи таких виконавців.

Нам у цій ситуації залишається тільки побажати йому повного одужання і сподіватись, що він зможе повернутися в кращій формі, аніж був до цього.

Хай там як, але наша команда — це колектив досвідчених і молодих гравців, які готові прийняти виклик. Ми вже грали матчі без Садіо. І хоча це й не були великі розмаху чемпіонату світу, проте настрій наших футболістів був піднесений, і я вірю, що кожен із хлопців готовий прийняти виклик", — заявив сенегальський фахівець.

Прийдешня гра між Португалією та Ганою відбудеться 24 листопада, о 18:00.