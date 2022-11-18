Німеччина

Сенегалець пропустить не тільки чемпіонат світу, а й може не зіграти у Лізі чемпіонів.

Вчора, 17 листопада, офіційно стало відомо, що лідер збірної Сенегалу Садіо Мане не зіграє на чемпіонаті світу через травму. Але, як виявилося, пропуском ЧС-2022 справа може не обмежитися.

Як повідомляє Sport1, в Баварії очікують, що лікування Садіо займе від трьох з половиною до чотирьох місяців.

Таким чином, Садіо може пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який заплановано на 15 лютого. Участь у другій грі проти ПСЖ, яка пройде 9 березня, також під питанням.

Нагадаємо, Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера, який пройшов 8 листопада. Після цього він потрапив у заявку збірної Сенегалу на майбутній ЧС-2022 у Катарі.