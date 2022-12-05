ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

"Бундестім" не змогла пробитися до плей-оф чемпіонату світу-2022, посівши третє місце у групі E.

Два лідери національної збірної Німеччини незабаром можуть оголосити про завершення міжнародної кар'єри. Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Kicker.

За інформацією джерела, мова йдеться про центрального хавбека Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана та атакуючого півзахисника мюнхенської Баварії Томаса Мюллера.

Обидва зіркові гравці всерйоз розглядають варіант із завершенням виступів за збірну Німеччини.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2022 у Катарі підопічні Гансі Фліка не змогли пробитися до плей-оф турніру, посівши третє місце у групі E після збірних Японії та Іспанії, але випередивши на одне очко Коста-Рику.