Німеччина

Німці дорого оцінюють свого півзахисника.

Боруссія визначила суму, яка повинна бути заплачена будь-яким клубом задля того, щоб Джуд Беллінгем покинув німецький клуб.

Як повідомив журналіст Marca Карлос Карпіо, дортмундці хочуть отримати за півзахисника 100 мільйонів євро без урахування бонусів. Повна сума має становити 120-150 мільйонів євро.

Реальний претендент на Беллінгема — мадридський Реал. Вони хочуть підписати англійця влітку цього року. Клуб зі столиці Іспанії докладе максимальних зусиль для підписання Джуда, стверджує джерело.

Також інтерес до Беллінгема приписують Ман Сіті.