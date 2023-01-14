Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 13 січня 2023 року, 19:00.
Баварія - Зальцбург, Getty Images
14 січня 2023, 11:59
Мюнхенська Баварія у товариському матчі зіграла внічию з австрійським Зальцбургом. Зустріч закінчилась із рахунком 4:4.
По ходу матчу команда Юліана Нагельсманна поступалася з рахунком 1:3, але змогла реабілітуватися та вирівняти становище на табло.
У складі Баварії результативними ударами відзначилися Сане, Ібрагімович, Коман та Тель. В австрійців забиті м'ячі на рахунку Койти, Конате та Окафора, який оформив дубль.
Також зазначимо, що у складі Баварії дебютував зимовий новачок із Аякса Дейлі Блінд.
Відео голів та огляд матчу:
Баварія — Зальцбург 4:4
Голи: Сане, 9, Ібрагімович, 69, Коман, 71, Тель, 88 — Койта, 17, Конате, 51, Окафор, 54, 89.