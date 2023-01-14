Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 13 січня 2023 року, 19:00.

Мюнхенська Баварія у товариському матчі зіграла внічию з австрійським Зальцбургом. Зустріч закінчилась із рахунком 4:4.

По ходу матчу команда Юліана Нагельсманна поступалася з рахунком 1:3, але змогла реабілітуватися та вирівняти становище на табло.

У складі Баварії результативними ударами відзначилися Сане, Ібрагімович, Коман та Тель. В австрійців забиті м'ячі на рахунку Койти, Конате та Окафора, який оформив дубль.

Також зазначимо, що у складі Баварії дебютував зимовий новачок із Аякса Дейлі Блінд.

Відео голів та огляд матчу:

Баварія — Зальцбург 4:4

Голи: Сане, 9, Ібрагімович, 69, Коман, 71, Тель, 88 — Койта, 17, Конате, 51, Окафор, 54, 89.