Юліан Р'єрсон змінить клуб у зимове трансферне вікно.
Юліан Р'єрсон, Getty Images
17 січня 2023, 16:05
Захисник Уніона Юліан Р'єрсон змінить клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного норвежця зацікавлена дортмундська Боруссія, яка шукає заміну травмованому Тома Меньє.
Зазначається, що клуби вже погодили трансфер футболіста за 5 мільйонів євро. Контракт буде розрахований на три з половиною роки.
Цього сезону Р'єрсон провів 25 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.