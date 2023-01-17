Німеччина

Юліан Р'єрсон змінить клуб у зимове трансферне вікно.

Захисник Уніона Юліан Р'єрсон змінить клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного норвежця зацікавлена дортмундська Боруссія, яка шукає заміну травмованому Тома Меньє.

Зазначається, що клуби вже погодили трансфер футболіста за 5 мільйонів євро. Контракт буде розрахований на три з половиною роки.

Цього сезону Р'єрсон провів 25 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.