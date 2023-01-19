Німеччина

Німецький клуб намагається утримати 18-річного футболіста.

Боруссія Дортмунд намагається утримати Юссуфа Мукоко у своєму складі та запропонувала 18-річному (?) гравцю новий контракт.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, Юссуфа Мукоко погодився продовжити контракт з дортмундцями до 2027 року.

Раніше повідомлялось, що якщо 18-річний футболіст підпише договір на чотири роки (плюс ще рік – опціонально), то зароблятиме до 6 млн євро за сезон, а ще 10 млн отримає як бонус за досягнення угоди.

Нагадаємо, що контракт форварда розрахований до кінця сезону.