Німеччина

Четверта поспіль перемога підопічних Хабі Алонсо в чемпіонаті Німеччини.

У 16-му турі німецької Бундесліги менхенгладбаська Боруссія на своєму полі приймала Баєр, який ще нещодавно перебував серед аутсайдерів першості, проте прихід на тренерський місток Хабі Алонсо все змінив.

Леверкузенці набрали чудову форму ще до чемпіонату світу, що не завадило їм продовжити успішну ходу після Мундіалю.

В цілому матч вийшов досить конкурентним, а переможцем з двобою вийшли "фармацевти", які вміло скористались своїми шансами. Беккер, Адлі та Амірі нокаутували суперника, який оговтався лише під завісу матчу. Власне, дубль Штіндля вже не вплинув на розподіл очок. Перемога Баєра 3:2.

Четверта перемога підняла Баєр на дев'яте місце, наблизивши впритул до Гладбаха. Команди в турнірній таблиці розділяє одне очко.

Боруссія Менхенгладбах – Баєр 2:3

Голи: Штіндль, 82, 90+3 – Бакер, 21, Адлі, 43, Амірі, 67

Боруссія: Омлін – Лайнер (Скаллі, 56), Ітакура, Ельведі, Бенсебайні – Вайгль, Коне (Нойхаус, 77) – Хофманн (Херрманн, 77), Крамер (Штіндль, 56), Плеа – Нгуму (Вольф, 56)

Баєр: Градецьки – Коссуну (Та, 75), Тапсоба, Інкап'є – Фрімпонг (Сінкгравен, 90+2), Андріх, Паласіос, Баккер – Діабі (Віртц, 74), Гложек (Амірі, 64), Адлі (Хадсон-Одої, 75)

Попередження: Коне, 44, Вайгль, 89, Штіндль, 90+6 – Сінкгравен, 90+5, Баккер, 90+6