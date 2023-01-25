Німеччина

Воротар розчарований нічиєю.

Голкіпер Баварії Янн Зоммер прокоментував нічию у матчі 17-го туру Бундесліги проти Кельна — 1:1.

"У першому таймі ми грали не дуже добре. У другому таймі у нас було більше драйву. Звичайно, ніколи не буває легко проти такої оборонно налаштованої команди, яка закриває простір.

Якби ми зрівняли рахунок раніше, перемога була б забезпечена", — цитує Зоммера офіційний сайт мюнхенського клубу.

Звіт про матч Баварія — Кельн читайте за посиланням.